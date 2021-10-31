Atletico Madrid - Real Betis maçı canlı olarak Tuttur'da

İspanya La Liga mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Atletico Madrid - Real Betis maçı canlı olarak Tuttur'da
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31 Ekim 2021 10:06
Atletico Madrid ile Real Betis La Liga mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Atletico Madrid galibiyetine 1,42'lik oran verilirken Real Betis galibiyetine 70 ve beraberliğe ise 3,25'lik oran belirlendi. 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,71 olarak bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Zorlu mücadelede Karşılıklı Gol var oranı 1,80 ve Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,56 olarak değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada İlk golü Atletico Madrid'in atmasına 1,36'lık oran belirlenirken ilk golü Real Betis'in atmasına 2,55 ve Gol olmaz oranı ise 8,40 olarak değerlendirildi.


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