Atletico Madrid - Real Betis maçı canlı olarak Tuttur'da

Atletico Madrid ile Real Betis La Liga mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Atletico Madrid galibiyetine 1,42'lik oran verilirken Real Betis galibiyetine 70 ve beraberliğe ise 3,25'lik oran belirlendi. 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,71 olarak bültende yer aldı.
ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Zorlu mücadelede Karşılıklı Gol var oranı 1,80 ve Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,56 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada İlk golü Atletico Madrid'in atmasına 1,36'lık oran belirlenirken ilk golü Real Betis'in atmasına 2,55 ve Gol olmaz oranı ise 8,40 olarak değerlendirildi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Atletico Madrid galibiyetine 1,42'lik oran verilirken Real Betis galibiyetine 70 ve beraberliğe ise 3,25'lik oran belirlendi. 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,71 olarak bültende yer aldı.
ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Zorlu mücadelede Karşılıklı Gol var oranı 1,80 ve Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,56 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada İlk golü Atletico Madrid'in atmasına 1,36'lık oran belirlenirken ilk golü Real Betis'in atmasına 2,55 ve Gol olmaz oranı ise 8,40 olarak değerlendirildi.