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Arnavutluk'ta sessiz maç: Rey Manaj penaltı kaçırdı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk'un Sırbistan'ı konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.

calendar 07 Haziran 2025 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arnavutluk'ta sessiz maç: Rey Manaj penaltı kaçırdı
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı konuk etti.

Arena Kombetare'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

MANAJ PENALTI KAÇIRDI

Arnavutluk'ta Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj, 45+1'de kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Manaj, 63. dakikada oyundan alındı. 

MUÇİ KULÜBEDE OTURDU

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 4 puana ulaştı. 

Grupta ilk maçına çıkan Sırbistan ise bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı. 

Arnavutluk, gruptakini bir sonraki maçını 10 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak. Sırbistan ise 10 Haziran'da Andorra'yı konuk edecek.

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