Arda Turan'ın mucizeyi aralayan golü

Beşiktaş'a karşı Arda Turan'ın Beşiktaş'a attığı gol, Galatasaray'ın son haftaya şampiyonluk ümidiyle girmesini sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'ın mucizeyi aralayan golü
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12 Mayıs 2021 08:18
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanarak altın değerinde 3 puan kazandı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 2-1 ve Beşiktaş'ın da Karagümrük'e 2-1 mağlup olmasından sonra kritik bir 3 puan kazandı ve lider Beşiktaş ile puanını 81'e eşitledi.

Geçen hafta derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray bu sonuçla birlikte Beşiktaş ile ikili averajını sıfırlamış oldu. Arda Turan'ın attığı 3. gol bu açıdan çok daha değerli hale gelmiş oldu.

Arda Turan'ın attığı gol sonrası ikili averajın sıfırlanmasının ardından Beşiktaş ile Galatasaray'ın son haftada puanın eşitlenmesi durumunda genel averaja bakılacak.


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