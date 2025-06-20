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Antalyaspor, Fenerbahçe'den 4 ismi istiyor!

Antalyaspor, Fenerbahçe'den; Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Burak Kapacak ile ilgileniyor.

calendar 20 Haziran 2025 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Fenerbahçe'den 4 ismi istiyor!
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer için gözünü Fenerbahçe'ye dikti.

Sarı-lacivertli takım, transfer için Fenerbahçe'den 4 ismi gözüne kestirdi.

Antalyaspor, Fenerbahçe'den; Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Burak Kapacak ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Akdeniz ekibinin kısa süre içerisinde söz konusu 4 isimle ilgili Fenerbahçe'ye teklif sunması bekleniyor.


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