Antalyaspor, Fenerbahçe'den 4 ismi istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer için gözünü Fenerbahçe'ye dikti.
Sarı-lacivertli takım, transfer için Fenerbahçe'den 4 ismi gözüne kestirdi.
Antalyaspor, Fenerbahçe'den; Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Burak Kapacak ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Akdeniz ekibinin kısa süre içerisinde söz konusu 4 isimle ilgili Fenerbahçe'ye teklif sunması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takım, transfer için Fenerbahçe'den 4 ismi gözüne kestirdi.
Antalyaspor, Fenerbahçe'den; Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Burak Kapacak ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Akdeniz ekibinin kısa süre içerisinde söz konusu 4 isimle ilgili Fenerbahçe'ye teklif sunması bekleniyor.
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