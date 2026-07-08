Anadolu Efes'ten Yusta hamlesi: 1+1 yıllık imza

Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Santi Yusta'yı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlılar, son olarak Casademont Zaragoza'da forma giyen 29 yaşındaki kısa forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 15:52
Haber: AA
Anadolu Efes'ten Yusta hamlesi: 1+1 yıllık imza
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Santi Yusta'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak ülkesinin Casademont Zaragoza takımında forma giyen 29 yaşındaki kısa forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Anadolu Efes, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Santi Yusta transferini duyurdu. İspanyol oyuncu, lacivert-beyazlı formayla mücadele edecek.

REAL MADRID GEÇMİŞİ

Santi Yusta, altyapısından yetiştiği Real Madrid ile Basketbol Avrupa Ligi ve İspanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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