Anadolu Efes'ten Yusta hamlesi: 1+1 yıllık imza

Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Santi Yusta'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak ülkesinin Casademont Zaragoza takımında forma giyen 29 yaşındaki kısa forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Anadolu Efes, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Santi Yusta transferini duyurdu. İspanyol oyuncu, lacivert-beyazlı formayla mücadele edecek.
REAL MADRID GEÇMİŞİ
Santi Yusta, altyapısından yetiştiği Real Madrid ile Basketbol Avrupa Ligi ve İspanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Anadolu Efes, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Santi Yusta transferini duyurdu. İspanyol oyuncu, lacivert-beyazlı formayla mücadele edecek.
REAL MADRID GEÇMİŞİ
Santi Yusta, altyapısından yetiştiği Real Madrid ile Basketbol Avrupa Ligi ve İspanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.