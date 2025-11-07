Anadolu Efes, galibiyeti kıl payı kaçırdı!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında, Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve normal süresi 73-73'lük skorla biten karşılaşmayı konuk ekip Milano, uzatmalarda 97-93'lük skorla kazandı.
EuroLeague'de Anadolu Efes, 9. maçta 6. mağlubiyetini aldı.
DETAYLAR BİRAZDAN!
