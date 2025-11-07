07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-1
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
0-145'
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
0-015'
07 Kasım
Pisa-Cremonese
0-032'
07 Kasım
Paris FC-Rennes
0-031'
07 Kasım
FC Twente-Telstar
0-054'
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
1-0
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-2
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-016'
07 Kasım
Estoril-Arouca
0-00'

Anadolu Efes, galibiyeti kıl payı kaçırdı!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. hafta maçında sahasında normal süresi 73-73 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında Olimpia Milano'ya 97-93 mağlup oldu.

calendar 07 Kasım 2025 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 23:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında, Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve normal süresi 73-73'lük skorla biten karşılaşmayı konuk ekip Milano, uzatmalarda 97-93'lük skorla kazandı.

EuroLeague'de Anadolu Efes, 9. maçta 6. mağlubiyetini aldı.

