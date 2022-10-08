İspanya La Liga'nın 8. haftasında Almeria, Rayo Vallecano'yu konuk etti. Akdeniz Oyunları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almeria 3-1 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Almeria, ligde üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından galibiyete ulaştı.



ALMERIA, İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ



Almeria'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Lucas Robertone, 17. dakikada Srdan Babic ve 39. dakikada El Bilal Toure kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü ise 81. dakikada Alejandro Catena Marugan dan geldi.



Öte yandan Almeria'da Adrian Embarba Blazquez, 87. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Almeria, puanını 7'ye yükseltti ve 14. sıraya yerleşti. 10 puanda kalan Rayo Vallecano ise 10. sırada konumlandı. Gelecek hafta Almeria, deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Getafe'yi konuk edecek.





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