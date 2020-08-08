'Alexander Sörloth için bize transfer teklifi getirme'

En iyi dönemi...

İşte kontrat gerçekleri...

49 maç, 33 gol, 11 asist... Alexander Sörloth'un bu performansı onu sadece Kral yapmadı, transferin de aranan ismi haline getirdi. Napoli, Lazio, Dortmund gibi kulüplerin yakından ilgilendiği Norveçli yıldız konusunda ciddi bir hareketlilik var. 1 yıl daha kiralık sözleşmesi sürmesine rağmen farklı menajerler kapıyı çalıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise kesinlikle onu bırakmak istemiyor.Sörloth'un menajeriyle görüşen Ağaoğlu'nun, "Sörloth burada mutlu. Biz de onunla olmaktan mutluyuz. Astronomik bir öneri gelmediği takdirde kesinlikle onu bırakmayız. Bize Sörloth için teklif getirme" dediği öğrenildi. Önümüzdeki sezon 6 milyon Euro ödemesi halinde Sörloth'un bonservisini alacak olan Trabzonspor, Kral'ı kaybetmek istemiyor.Yeni sezonda hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen Fırtına, en çok Sörloth'un performansına güveniyor. Kariyerinin en iyi dönemini Bordo-Mavili forma altında geçiren Sörloth, Türkiye Kupası zaferinin ardından yaptığı açıklamada da, "Burada mutluyum. Kontratım var" demişti.Sörloth geçen sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiralanmıştı. Bordo-Mavililer, bu sezon sonunda Norveçli yıldızın bonservisini 6 milyon Euro'ya alabilir. Ancak bu durumda Sörltoh'un 9 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi de devreye girecek. Eğer Trabzonspor bu yaz döneminde Sörloth'u satarsa, 6 milyon Euro yine İngiliz kulübüne gidecek. Kalan paranın yüzde 80'i Trabzonspor'un kasasına girecek. Yani olası bir 20 milyon Euro'luk transferde Fırtına, 11 milyon Euro civarı bir rakam alacak.