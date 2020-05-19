Lider Trabzonspor, ligin başlamasına bir aydan kısa bir süre kala çalışmalarına hız verirken, yıldız golcüsüda antrenmanlardaki çalışkanlığıyla göz dolduruyor.Gol krallığı yarışında zirvede olan Norveçli santrforun, sezonun kalan bölümünde ortaya koyacağı performans takımın şampiyonluk mücadelesinde büyük önem taşırken, genç futbolcunun karantina dönemindeki sıkı çalışmalarını yeşil sahaya da yansıtması bordo-mavililere güven veriyor.Salgın nedeniyle verilen arada Trabzon'daki evinde özel bir çalışma odası oluşturan Sörloth, burada günlük antrenmanlarını sürdürmüştü. Ardından özel izinle gittiği ülkesinde de boş durmayan bordo-mavili futbolcu, benzer bir modelle ailesinin yakınında geçirdiği günlerde de ev çalışmalarına aralıksız devam etti. Karadeniz ekibinin sezonu zirvede tamamlamasını kendisine bir numaralı hedef olarak belirleyen Norveçli oyuncunun, verilen arada performansında düşüş olmaması camiada sevinçle karşılandı.Borussia Dortmund formasıyla aranın ardından Bundesliga'da ilk maçına çıkan'ın gollerine kaldığı yerden devam etmesi de Sörloth için ekstra bir motivasyon oluşturdu. Almanya'da müthiş bir sezon geçiren vatandaşının maçlarını takip ettiğini, onun iyi performansının, kendisini de kamçıladığını dile getiren yıldız futbolcu, Haaland'ın formda geri dönüşüyle de moral depoladı.Ülkenin birçok futbolcusunun top koşturdukları liglerde müthiş bir dönem geçirmesi nedeniyle Norveç Baharı olarak adlandırılan sezon için İskandinav ülkesinde Haaland'ın ardından gözler Sörloth'a çevrildi. Liglere verilen aradan sonra da, yapılan bu yakıştırmaya uygun bir performansın sürmesi adına, 24 yaşındaki forvetin de bıraktığı yerden başlaması beklentisi oluştu.