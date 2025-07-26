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Alanyaspor, Paulo Victor'u kadrosuna kattı

38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Alanyaspor, deneyimli eldiveni yeniden Süper Lig'e getirdi.

calendar 26 Temmuz 2025 19:07
Haber: AA, Fotoğraf: alanyaspor.org.tr
Alanyaspor, Paulo Victor'u kadrosuna kattı
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Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu - yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor'a takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Katar ligi ekiplerinden Al-Rayyan takımında forma giyen Brezilyalı eldiven, 2016-2017 sezonunda ise Gaziantepspor'un kalesini korumuştu.

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