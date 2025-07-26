Alanyaspor, Paulo Victor'u kadrosuna kattı

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Turuncu - yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor'a takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Son olarak Katar ligi ekiplerinden Al-Rayyan takımında forma giyen Brezilyalı eldiven, 2016-2017 sezonunda ise Gaziantepspor'un kalesini korumuştu.



