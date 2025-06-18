Alanyaspor genç golcüyü istiyor

Trendyol Süper Lig'de 10'uncu sezonunu geçirmeye hazırlanan Corendon Alanyaspor, transfer çalışmalarını sessizce sürdürüyor.



Akdeniz ekibi yeni sezonda da gelecek vaat eden genç yetenekleri kadrosuna katmak istiyor.



Alanyaspor'un Başakşehir'in de talip olduğu Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu için giririmde bulunduğu ileri sürüldü.



Kulübüyle bir sezon daha anlaşması bulunan Ali Habeşoğlu, geride kalan sezonda 26 lig maçında 18 gol, 3 play-off maçında 3 gol ve 1 kupa maçında 1 gol kaydetti. (Alanya Postası)



