Alanyaspor'dan sol kanata İbrahim Kaya hamlesi!

Alanyaspor, transferde genç ve gelecek vaat eden oyuncuların peşine düştü.



Alt liglerin genç yetenekleriyle peş peşe görüşen ve bazı isimlerle anlaşmaya varan Corendon Alanyaspor, 1. lig ekibi Bandırmaspor'un sol kanatta görev yapan oyuncusu İbrahim Kaya'yı gündemine aldı.



24 yaşında oyuncu ile Alanyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve yakın zamanda düzenlenecek toplu imza töreninde imza atacağı öğrenildi.



PERFORMANSI



İbrahim Kaya, geçen sezon 1. ligde 32 maçta forma giydi ve 2 gol bir asistlik başarı gösterdi. (Alanya Postası)



