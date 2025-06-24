Alanyaspor'da sağ bek harekatı!

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, iç transferde ilk imzayı Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'a attırdı.



2023 yılında Kasımpaşa'dan transfer edilen Florent Hadergjonaj'ın sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona ermişti. Hadergjonaj'a İsmail Kartal'ın başında bulunduğu İran ekibi Persepolis ve Süper Lig'e yükselen Kocaelispor talip olmuştu. Kosovalı 30 yaşındaki sağ bek Hadergjonaj, gelen teklifleri ret ederek Alanyaspor'da kalmayı tercih etti.



Öte yandan Florent Hadegjonaj'ın yedeği olarak Berşan Yavuzay'ın düşünülüğü öğrenildi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Alanyaspor, Elazığspor'un 23 yaşında sağ beki Berşan Yavuzay'a talip oldu.23 yaşındaki Berşan Yavuzay, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor formasıyla 29 maça çıktı. Dört gol bir asist başarısı gösterdi. (Alanya Postası)