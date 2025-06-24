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Alanyaspor'da sağ bek harekatı!

Corendon Alanyaspor, 36 lig maçının 33'ünde forma giyen istikrarlı sağ beki Florent Hadergjonaj ile yeniden el sıkıştı. Alanyaspor, yönetimi Hadergjonaj'ın yedeği olarak da Berşan Yavuzay ile görüşüyor.

calendar 24 Haziran 2025 14:32
Fotoğraf: Instagram
Alanyaspor'da sağ bek harekatı!
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Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, iç transferde ilk imzayı Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'a attırdı. 

2023 yılında Kasımpaşa'dan transfer edilen Florent Hadergjonaj'ın sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona ermişti. Hadergjonaj'a İsmail Kartal'ın başında bulunduğu İran ekibi Persepolis ve Süper Lig'e yükselen Kocaelispor talip olmuştu. Kosovalı 30 yaşındaki sağ bek Hadergjonaj, gelen teklifleri ret ederek Alanyaspor'da kalmayı tercih etti.

Öte yandan Florent Hadegjonaj'ın yedeği olarak Berşan Yavuzay'ın düşünülüğü öğrenildi.



Sosyal medyada yer alan iddialara göre Alanyaspor, Elazığspor'un 23 yaşında sağ beki Berşan Yavuzay'a talip oldu.

PERFORMANSI

23 yaşındaki Berşan Yavuzay, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor formasıyla 29 maça çıktı. Dört gol bir asist başarısı gösterdi. (Alanya Postası)


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