Alanyaspor'da Hadergjonaj, Persepolis'ten süre istedi

Transfer olduğu günden bu yana Alanyaspor'da en çok forma giyen isimler arasında yer alan Florent Hadergjonaj, sözleşmesini tamamlamasının ardından pek çok takımın da listesine girdi.



Kosovalı futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında en dikkat çekeni ise İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis oldu.



Uzun süredir Kosovalı'yı takip eden İran temsilcisi, resmi görüşmeleri de yaparken uzun süre maddi konular üzerinde yapılan pazarlık sonucu anlaşma sağlandı. Deneyimli futbolcunun Tahran'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, İran ile İsrail arasında başlayan çatışma planları bozdu.

İran medyasında yer alan haberlerde, İsmail Kartal'ın liste başında Hadergjonaj'ın olduğu vurgulanırken tarafların prensip anlaşmasına vardığı, ancak yaşanan çatışmaların Kosovalı futbolcunun kararında etkili olduğu ifade edildi. Deneyimli futbolcunun birkaç gün süre istediği belirtilirken, fikrinin değişmemesi halinde birkaç gün içerisinde Tahran'a giderek sağlık kontrolünden geçmesinin beklendiğine vurgu yapıldı.Yaklaşık 3 aydır tarafların temas halinde olduğu transfer görüşmelerinde maddi konular uzun zaman aldı. Karşılıklı yapılan pazarlıkların ardından bulunan orta yol ise çıkan çatışmalarla birlikte beklemeye alındı.Hadergjonaj'ın süre istemesinin ardından İran ekibi Kosovalı'nın alternatifini de buldu. İran ekibinin, Hadergjonaj'ın tutumunun ardından Dinamo Zagreb forması giyen Sadegh Moharrami'yi listenin üst sıralarına aldığı öne sürüldü. İran medyasında çıkan haberlerde İsmail Kartal'ın bu durumdan memnun olmadığı da öne çıkarıldı.2023-2024 sezonu öncesinde Kasımpaşa'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla toplamda 70 maça çıktı ve 7 gol ile 8 asist üretti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda da 4 kez sahne alan Kosovalı, 5 gol ve 5 asist ile katkı sağladı.Deneyimli futbolcuyla Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor da ilgileniyor. Henüz resmi temasların başlamadığına vurgu yapılırken, Körfez ekibinin Alanyaspor'da fazla süre alamayan Jure Balkovec'le de ilgilendiği öne sürüldü. Kocaelispor'un sezon başında da temas kurduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Balkovec'in bu kez Yeşil-Siyahlıların ilgisine sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmeye açık. (Lider Gazete)