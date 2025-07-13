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Alanyaspor'da Aliti'ye yeni sözleşme

Alanyaspor'da Fidan Aliti'nin sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

calendar 13 Temmuz 2025 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor'da Aliti'ye yeni sözleşme
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Corendon Alanyaspor'da Kosovalı futbolcu Fidan Aliti'nin sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada "Kulübümüz, Kosovalı stoper Fidan Aliti'nin sözleşmesini yenileyerek 2028 yılına kadar uzattı. Fidan Aliti'ye yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

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