Alanyaspor'da Aliti'ye yeni sözleşme

Corendon Alanyaspor'da Kosovalı futbolcu Fidan Aliti'nin sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada "Kulübümüz, Kosovalı stoper Fidan Aliti'nin sözleşmesini yenileyerek 2028 yılına kadar uzattı. Fidan Aliti'ye yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada "Kulübümüz, Kosovalı stoper Fidan Aliti'nin sözleşmesini yenileyerek 2028 yılına kadar uzattı. Fidan Aliti'ye yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.