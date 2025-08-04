Alanyaspor'da 4 transfer için imza töreni

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı 4 oyuncu için imza töreni düzenledi.Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki törene, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.Hazırlık kampı nedeniyle forvet Güven Yalçın, sol kanat oyuncusu Baran Moğultay, kaleci Paulo Victor ve stoper Bruno Viana için imza töreni yapamadıklarını belirten Çavuşoğlu, ilk imza attırdıkları futbolcunun, Almanya'nın Borussia Dortmund 2 takımından satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay olduğunu söyledi.21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu,dedi.Çavuşoğlu, kampa katılan yeni transferlerden Güven Yalçın'ı İtalya'nın Genoa takımından aldıklarını kaydetti.Güven Yalçın'ın kariyerini, futbolunu anlatmaya gerek olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:Çavuşoğlu, hazırlık kampında kadrolarına kattıkları kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık anlaşama yaptıkları bilgisini vererekdiye konuştu.Çavuşoğlu, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Viana ile de 2 yıllık sözleme imzaladıklarını kaydederekifadelerini kullandı."KULÜP İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"Genç oyuncu Baran Moğultay ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek,dedi.Forvet oyuncusu Güven Yalçın ise Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek,diye konuştu.Paulo Victor ise Alanyaspor forması giymenin kendisi için "ayrıcalık" olacağını, Bruno Viana da Alanyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.