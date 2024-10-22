Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Nassr, İran ekibi İstiklal ile deplasmanda karşı karşıya geldi. AS Nassr, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Aymeric Laporte attı.
Bu sonucun ardından Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. İstiklal, 3 puanda kaldı.
Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nin sahasında Al Ain ile karşı karşıya gelecek. İstiklal, Al Hilal deplasmanına gidecek.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Aymeric Laporte attı.
Bu sonucun ardından Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. İstiklal, 3 puanda kaldı.
Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nin sahasında Al Ain ile karşı karşıya gelecek. İstiklal, Al Hilal deplasmanına gidecek.