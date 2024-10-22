Al Nassr tek golle kazandı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda İstiklal'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr tek golle kazandı
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22 Ekim 2024 21:00
Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Nassr, İran ekibi İstiklal ile deplasmanda karşı karşıya geldi. AS Nassr, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Aymeric Laporte attı.

Bu sonucun ardından Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. İstiklal, 3 puanda kaldı.

Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nin sahasında Al Ain ile karşı karşıya gelecek. İstiklal, Al Hilal deplasmanına gidecek.

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