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Al-Nassr'dan Hancko için 36 milyon euro'luk teklif

Al-Nassr, Feyenoord forması giyen 27 yaşındaki David Hancko için Hollanda ekibine teklifini yaptı.

calendar 05 Haziran 2025 18:38 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 18:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Nassr'dan Hancko için 36 milyon euro'luk teklif
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Feyenoord'un Slovak savunmacısı David Hancko, uzun süredir Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılsa da bugüne kadar kulübünde kalmıştı. Hollanda temsilcisi, gelen tüm teklifleri geri çevirerek oyuncunun ayrılığına izin vermemişti. Ancak bu yaz Hancko için yeni bir sayfa açılabilir.

Footmercato'nun haberine göre 27 yaşındaki stoper, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Al-Nassr, şimdi de Hancko'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Kulübe yakın kaynaklara göre Al-Nassr, Feyenoord'a 32 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus içeren toplam 36 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Feyenoord'un 40 milyon euro civarında bir beklentisi olduğu belirtiliyor. Hollanda ekibinin bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.



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