A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde oynanan 5 maçın sonunda 11 puanla zirvede yer alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Takımımızın grubunda puan durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2021 23:39
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımımız, 5. maçında grubun zayıf ekibi Cebelitarık'ı 2. yarıda gelen gollerin ardından 3-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçlarında Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yenerken, Hollanda ise evinde ağırladığı Karadağ'a göz açtırmayarak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

GRUPTA PUAN DURUMU

(11 puan, +8 averaj) Türkiye
(10 puan, +11 averaj) Hollanda
(10 puan, +3 averaj) Norveç
(7 puan, -1 averaj) Karadağ
(4 puan, -3 averaj) Letonya
(0 puan, -18 averaj) Cebelitarık

*Puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak.

KALAN MAÇLARIMIZ

Hollanda (D)
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.