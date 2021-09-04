A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımımız, 5. maçında grubun zayıf ekibi Cebelitarık'ı 2. yarıda gelen gollerin ardından 3-0 mağlup etti.
Grubun diğer maçlarında Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yenerken, Hollanda ise evinde ağırladığı Karadağ'a göz açtırmayarak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
GRUPTA PUAN DURUMU
(11 puan, +8 averaj) Türkiye
(10 puan, +11 averaj) Hollanda
(10 puan, +3 averaj) Norveç
(7 puan, -1 averaj) Karadağ
(4 puan, -3 averaj) Letonya
(0 puan, -18 averaj) Cebelitarık
*Puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak.
KALAN MAÇLARIMIZ
Hollanda (D)
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)
Grubun diğer maçlarında Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yenerken, Hollanda ise evinde ağırladığı Karadağ'a göz açtırmayarak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
GRUPTA PUAN DURUMU
(11 puan, +8 averaj) Türkiye
(10 puan, +11 averaj) Hollanda
(10 puan, +3 averaj) Norveç
(7 puan, -1 averaj) Karadağ
(4 puan, -3 averaj) Letonya
(0 puan, -18 averaj) Cebelitarık
*Puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak.
KALAN MAÇLARIMIZ
Hollanda (D)
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)