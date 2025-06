A Milli Takımımız'ın rakibi ABD

Kadrodan 4 isim çıktı

Aday kadro

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta cumartesi günü ABD'ye konuk olacak.Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.Karşılaşmada Panama Futbol Federasyonundan hakem Fernando Moron düdük çalacak. Moron'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.A Milli Futbol Takımı'nda dört isim, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve son olarak antrenmanda sakatlık yaşayan Salih Özcan, aday kadrodan çıkarıldı. Ahmed Kutucu ise aday kadroya ABD yolculuğu öncesinde dahil edildi.A Milli Takım'ın ABD maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu