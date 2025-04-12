A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya'yı Amasya'da ağırlayacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur play-off rövanş maçında 13 Nisan Pazar günü Avusturya ile Amasya'da karşı karşıya gelecek.



Amasya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak maçta, Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ile Andjelina Kazanegra düdük çalacak.



A Milli Takım, Avusturya'da oynanan ilk maçı 39-26 kaybetmişti.



Türkiye, rakibini 8 veya daha fazla farkla mağlup etmesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.







