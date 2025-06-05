05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
0-036'
05 Haziran
Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Chelsea'de 10 numara artık Palmer'e emanet!

Chelsea, Cole Palmer'in yeni sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

calendar 05 Haziran 2025 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Chelsea'de 10 numara artık Palmer'e emanet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Chelsea, takımın yıldız isimlerinden Cole Palmer'e 10 numaralı formayı emanet etti.

İngiliz ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Palmer'in gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Chelsea, Palmer'i 2023 yazında Manchester City'den 47 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Transferinden sonra Chelsea'nin en büyük yıldızlarından biri haline gelen Palmer, Londra ekibinde çıktığı 91 maçta 40 gol attı ve 27 asist yaptı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.