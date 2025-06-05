Chelsea'de 10 numara artık Palmer'e emanet!

Chelsea, takımın yıldız isimlerinden Cole Palmer'e 10 numaralı formayı emanet etti.



İngiliz ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Palmer'in gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.



Chelsea, Palmer'i 2023 yazında Manchester City'den 47 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Transferinden sonra Chelsea'nin en büyük yıldızlarından biri haline gelen Palmer, Londra ekibinde çıktığı 91 maçta 40 gol attı ve 27 asist yaptı.



