Rus ekibi Zenit, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e olan ilgisini sürdürmekte kararlı. Geçtiğimiz yıl da oyuncunun peşine düşen Zenit, yeniden Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Bonservisiyle birlikte transfer etmek istedikleri Gedson için geçen sezon 9 milyon Euro'luk bir teklifle başlayan Rus kulübü, rakamı 13 milyon Euro'ya kadar çıkarmış, ancak bu teklif Beşiktaş tarafından yeterli bulunmamıştı.
Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 50'sine sahip olmasına rağmen 25 milyon Euro talep ederek transfer sürecini kapatmıştı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetimi, Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak için Portekizli yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.
TEKLİF YENİLENECEK
Ancak 26 yaşındaki futbolcunun, Rusya seçeneğine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Oyuncunun, Ukrayna ile süregelen savaş ve bu nedenle Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmiş olması gibi nedenlerle Zenit'e mesafeli durduğu ifade ediliyor. Zenit'in ise Gedson'dan vazgeçmeye niyeti yok. Yaz aylarında teklifin güncellenmesi bekleniyor.
Bonservisiyle birlikte transfer etmek istedikleri Gedson için geçen sezon 9 milyon Euro'luk bir teklifle başlayan Rus kulübü, rakamı 13 milyon Euro'ya kadar çıkarmış, ancak bu teklif Beşiktaş tarafından yeterli bulunmamıştı.
Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 50'sine sahip olmasına rağmen 25 milyon Euro talep ederek transfer sürecini kapatmıştı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetimi, Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak için Portekizli yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.
TEKLİF YENİLENECEK
Ancak 26 yaşındaki futbolcunun, Rusya seçeneğine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Oyuncunun, Ukrayna ile süregelen savaş ve bu nedenle Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmiş olması gibi nedenlerle Zenit'e mesafeli durduğu ifade ediliyor. Zenit'in ise Gedson'dan vazgeçmeye niyeti yok. Yaz aylarında teklifin güncellenmesi bekleniyor.
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