24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
16:00
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
19:00
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
19:00
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
17:15
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
19:30
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
19:30
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
22:00
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
22:00
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
22:00
24 Mayıs
Bologna-Genoa
19:00
24 Mayıs
AC Milan-Monza
21:45
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:00
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:00
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
21:00
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
18:00
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
18:00
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
18:00

Zenit, Gedson Fernandes için teklif yenileyecek!

Rus ekibi Zenit, Beşiktaş'ta forma giyen Gedson Fernandes'e olan ilgisini sürdürüyor.

calendar 24 Mayıs 2025 10:10
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Zenit, Gedson Fernandes için teklif yenileyecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Rus ekibi Zenit, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e olan ilgisini sürdürmekte kararlı. Geçtiğimiz yıl da oyuncunun peşine düşen Zenit, yeniden Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Bonservisiyle birlikte transfer etmek istedikleri Gedson için geçen sezon 9 milyon Euro'luk bir teklifle başlayan Rus kulübü, rakamı 13 milyon Euro'ya kadar çıkarmış, ancak bu teklif Beşiktaş tarafından yeterli bulunmamıştı.

Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 50'sine sahip olmasına rağmen 25 milyon Euro talep ederek transfer sürecini kapatmıştı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetimi, Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak için Portekizli yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.

TEKLİF YENİLENECEK

Ancak 26 yaşındaki futbolcunun, Rusya seçeneğine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Oyuncunun, Ukrayna ile süregelen savaş ve bu nedenle Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmiş olması gibi nedenlerle Zenit'e mesafeli durduğu ifade ediliyor. Zenit'in ise Gedson'dan vazgeçmeye niyeti yok. Yaz aylarında teklifin güncellenmesi bekleniyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.