17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
0-014'
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
1-011'
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
0-012'
17 Kasım
Malta-Polonya
0-011'
17 Kasım
Almanya-Slovakya
0-012'
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
0-014'

Zeki Çelik: "Neden tekrar olmasın?"

A Milli Takım oyuncusu Zeki Çelik, İspanya maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 17 Kasım 2025 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeki Çelik: 'Neden tekrar olmasın?'
A Milli Takım futbolcusu Zeki Çelik, 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ODAKLANMIŞ BİR ŞEKİLDE"

Karşılaşma öncesi konuşan milli oyuncu, "Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"NEDEN TEKRAR OLMASIN?"

Geçmişte play-off'dan Dünya Kupası'na katıldığımıza değinen Zeki, "Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.