Zeki Çelik: 'Neden tekrar olmasın?'

A Milli Takım futbolcusu Zeki Çelik, 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"ODAKLANMIŞ BİR ŞEKİLDE"



Karşılaşma öncesi konuşan milli oyuncu, "Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"NEDEN TEKRAR OLMASIN?"



Geçmişte play-off'dan Dünya Kupası'na katıldığımıza değinen Zeki, "Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.