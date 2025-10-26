Xabi Alonso: '3 puandan fazlası'

Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında sahasında konuk ettiği Barcelona'yı Mbappe ve Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, açıklamalarda bulundu. İşte Xabi Alonso'nun açıklamaları şu şekilde:



"SADECE ÜÇ PUAN DEĞİL"



"Galibiyetten, derbiden, yaptığımız muazzam çalışmalardan, fedakarlığımızdan ve iyi futbolumuzdan dolayı dolayı çok mutluyuz. Takım ve taraftarlar için çok gerekli bir galibiyetti, Bernabeu'nun maçta yaşananlarla coştuğunu gördüm. Sadece üç puan için değil, bu derbinin bambaşka bir önemi de var.



İkinci yarıda da dahil olmak üzere, maçı kontrol ettiğimiz birçok an oldu. Galibiyet kısa sürdü, topsuz oyunda çok iyi çalıştık, çok kollektiftik ve toplu oyunda da Barça'ya nasıl zarar verebileceğimizi biliyorduk.



Sadece galibiyet ve üç puan için değil, bu takımın büyük maçları kazanabileceğine olan inancımız için de bu derbi çok önemliydi"



"SEVİNCİ KISA SÜRMESİ GEREK BİR ZAFER"



"Takım zaten çok motiveydi, maç öncesinde bu derbinin ne kadar önemli olduğunu konuşuyorduk. Sadece üç puan için değil, zaferin getirebileceği her şey için... Özellikle çocuklar için mutluyum, büyük bir maçı kazanabilecekleri hissine ihtiyaçları vardı.



Maçtan birçok olumlu şey çıkardım, Vini'nin birçok iyi yanı var ama odak noktamızı kaybetmek istemiyorum. Bunlar konuşacağımız şeyler ve Vini de bu büyük maça katkıda bulundu. Bu sevinci kısa sürmesi gereken bir zafer."