Wout Weghorst, Beşiktaş çağrısı!

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan Wout Weghorst'a yaptığı çağrılar, Hollanda basınında büyük yankı buldu. Ayrıntılar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst, Beşiktaş çağrısı!
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13 Kasım 2024 08:11
Trendyol Süper Lig'de son 3 haftada yalnızca 2 gol atabilen Beşiktaş'ta taraftarlar da çözüm aramaya başladı... Özellikle İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin yokluğunda gol yollarında 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve 17'lik Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ayaklarına bakan Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar, deneyimli bir ikinci ismin eksikliğini sosyal medyada dillendirdi...

Golsüz berabere biten Başakşehir maçının ardından bir dönem Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Wout Weghorst'un sosyal medya hesabına mesajlar yağdırıldı... Hollanda basını da bu çağrıları manşetlerine taşıdı. Hollanda'dan yer alan haberde, Siyah-Beyazlı taraftarların Wout Weghorst'un paylaşımlarının altına yaptığı 'Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var! Beşiktaş'a gel, geri dön' şeklindeki yorumlar servis edildi.

11 GOL VE 4 ASİSTLİK ŞOV!

Bonservisi Hollanda ekiplerinden Ajax'ta olan deneyimli santrfor, bu sezon yedek kalıp 11 maça çıkmasına karşın kulübünde tam 11 gol attı ve 4 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta yarım sezon oynayıp İngiliz devi Manchester United'a kiralanan Hollandalı forvet, Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asist ile önemli bir skor katkısı sağladı

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