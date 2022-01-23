Wolverhampton Wanderers'ın stadında yangın çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın stadında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Wolverhampton Wanderers'ın stadında yangın çıktı
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23 Ocak 2022 17:19
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın stadında çıkan yangının, ciddi maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece başlayan yangının, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonunda kontrol altına alınabildiği kaydedildi.

Can kaybı yaşanmayan ve elektrik kontağı nedeniyle başladığı tahmin edilen yangında, tribünlerin önemli bir kısmı ile saha zemininin büyük zarar gördüğü ifade edildi.

İtfaiye ekiplerine yangına kısa sürede müdahale ettikleri için teşekkür eden kulübün güvenlik direktörü Steve Sutton, öncelikle statta zarar tespit çalışmalarının yapılacağını ve onarım için uzun bir süre gerekeceğini vurguladı.

Bu sezon ligde, özellikle son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyen Wolverhampton Wanderers, 21 maçta topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

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