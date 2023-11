Eski NBA oyuncusu Lou Williams, Hall of Fame sınıfına seçilmek için kariyerinde "yeterince şey yaptığını" iddia etti.



Kariyerinde üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Williams, 18 yıllık NBA kariyeri boyunca Naismith Basketball Hall of Fame'e layık bir özgeçmiş oluşturduğuna inandığını söyledi.



Williams, LA Clippers yıldızı Paul George'un "Podcast P" isimli podcast'inde HOF sınıfı bazında değerinden şu şekilde bahsetti:



"Dürüst olmak gerekirse, yeterince şey yaptığımı düşünüyorum. Hall of Fame'i düşündüğünüzde aklınıza belli adamlar geliyor, o sınıfın geri kalanı değil. Adını hiç duymadığınız bir koç, Hall of Fame'e seçilebiliyor.



Basketbol Hall of Fame sınıfı, oyun üzerinde kimsenin yaratmadığı etkileri yaratanların bulunduğu bir yer. Ve ben, özellikle bunu başarmış olduğumu düşünüyorum. Jamal (Crawford) da aynı şekilde. O benden iki yıl önce girmeye hak kazanıyor, yani gelecek yıl.



Onun için verilecek karar, bana beklentimi nasıl şekillendirmem gerektiği konusunda bir fikir verecek. İster ilk oylamada olsun, ister olmasın, seçilmek için yeterince şey yaptığımı düşünüyorum.



Bana sunulan bir pozisyonu benimseme konusunda harika bir iş çıkardım ve ayrıca bunu havalı hale getirdim. Küçük çocukların bunu yaparken rahat olabileceği bir şekle soktum."



13,9 sayı ortalaması yakaladığı kariyeri boyunca Williams, herhangi bir All-Star veya All NBA kadrolarına seçilmemiş ve ligdeki son 11 yılında yalnızca 38 maça ilk beş çıkmıştı.





