Dallas Mavericks'in forveti PJ Washington, sakatlıktan döndüğü için mutlu olsa da taraftarların "Fire Nico" (Nico'yu yollayın) tezahüratlarından rahatsızlığını dile getirdi.



Maç sırasında serbest atış kullanırken taraftarlardan biri "Fire Nico" diye bağırınca, Washington buna doğrudan tepki vererek "Kes sesini!" diye karşılık verdi. Maç sonrası basın toplantısında ise konu hakkında düşüncelerini daha ayrıntılı şekilde dile getirdi:



"Sonuçta takaslar yapıldı. Bu, şu an içinde bulunduğumuz durum. Biz bu kadroyla mücadele ediyoruz ve taraftarlarımızın kim oynarsa oynasın bize destek vermesi gerek. Sürekli bu tezahüratları duymaktan bıktık. Sahaya çıkıp işimizi yapmak istiyoruz. Bizi desteklemelerini bekliyoruz."



Mavericks kanat oyuncusu Max Christie de konuyla ilgili olarak, profesyonel oyuncuların her koşulda performans göstermesi gerektiğini söyledi:



"Biz profesyoneliz ve işimiz, bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun sahaya çıkıp en iyi şekilde performans sergilemek. Evet, bazı dış faktörler dikkat dağıtıcı olabilir ama biz NBA'in en iyi oyuncularıyız. Bu tür şeylerin oyunumuza etki etmemesi lazım."



Mavs ekibi, 33-36'lık derecesiyle Batı Konferansı'nın 10. sırasında yer alıyor.



