Milwaukee Bucks'ın tecrübeli uzun forveti Bobby Portis, önümüzdeki sezon için 13.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmamayı tercih ederse, serbest oyuncu piyasasında ciddi ilgi görmesi bekleniyor.Bu olası senaryoyu yakından takip eden takımlardan biri de Golden State Warriors. Mevcut kadrosunda yalnızca Draymond Green, Quinten Post ve Trayce Jackson-Davis ile uzun rotasyonuna sahip olan Warriors, Portis'in enerjisi ve potansiyel katkısıyla rotasyonuna derinlik kazandırmak istiyor.Portis, kenardan gelerek hücuma getirdiği skor gücü, ribaund becerileri ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.Durumu daha da ilginç hale getiren detaylardan biri, Portis ile Warriors başantrenörü Steve Kerr arasındaki mevcut bağ. İkili, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nda birlikte çalışmıştı. Bu tanışıklık, olası bir transferde Golden State'i Portis için daha cazip hale getirebilir.Öte yandan Milwaukee Bucks da Portis'i takımda tutma konusunda kararlı. Özellikle Giannis Antetokounmpo'nun takımda kalmaya devam etmesi halinde, Portis'in de çekirdek kadronun bir parçası olarak elde tutulması hedefleniyor.Ancak lig genelinde birçok takım, Portis'in serbest kalması halinde yaz döneminin en değerli uzunlarından biri olacağına inanıyor ve hazırlıklarını buna göre yapıyor.