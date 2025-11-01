Wagner Pina: 'Şampiyonluk yarışının içinde olacağız'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Maçın hemen ardından Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin şampiyonluk yarışı içinde olmak olduğunu dile getiren Pina, "Ben aslında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar da iyi maç çıkardı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi, şaşırtmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Bizim hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Böyle devam edersek bu yarışın içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.