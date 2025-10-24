24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
2-2
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
1-1
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
1-090'
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
2-051'
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
2-157'
24 Ekim
AC Milan-Pisa
1-175'
24 Ekim
Paris FC-Nantes
1-275'
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
3-3

Wade Baldwin: "Tam bir takım galibiyeti"

Wade Baldwin, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes galibiyeti sonrasında konuştu.

24 Ekim 2025 22:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wade Baldwin: 'Tam bir takım galibiyeti'
EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Fenerbahçe Beko, rakibini 79-69'luk skorla devirdi.

Fenerbahçeli Wade Baldwin galibiyetin ardından konuştu.

İşte Baldwin'in sözleri:

"İstatistiklerim Westbrook'un Lakers'taki istatistiklerine benziyor. Çok zor bir maç oldu, iki takımın da galibiyete çok ihtiyacı vardı. Bugün üçüncü galibiyetimizi almayı çok istedik, tam bir takım galibiyeti oldu. Ben de kendi üstüme düşeni yaptım. Devon ve Wilbekin, Larkin'i savunma konusunda harika bir iş çıkardılar. Tam bir takım galibiyeti."
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
