Wade Baldwin: 'Tam bir takım galibiyeti'

EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.



Fenerbahçe Beko, rakibini 79-69'luk skorla devirdi.



Fenerbahçeli Wade Baldwin galibiyetin ardından konuştu.



İşte Baldwin'in sözleri:



"İstatistiklerim Westbrook'un Lakers'taki istatistiklerine benziyor. Çok zor bir maç oldu, iki takımın da galibiyete çok ihtiyacı vardı. Bugün üçüncü galibiyetimizi almayı çok istedik, tam bir takım galibiyeti oldu. Ben de kendi üstüme düşeni yaptım. Devon ve Wilbekin, Larkin'i savunma konusunda harika bir iş çıkardılar. Tam bir takım galibiyeti."