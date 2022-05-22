Volkan Demirel: 'Sezonu böyle bitirmek istemezdik'

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, sezonu galibiyetle bitirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, 2 takımın da maç içerisinde farklı formasyonlara geçtiğini belirterek, "Bizim ilk dakikalarda 2-3 net pozisyonumuz vardı. Onları atsak skor farklı olacaktı. Oyun planı olan bir takıma karşı bir şekilde kırılıyorsunuz. Kırılma anları vardı. 20 ile 35. dakikalar arası Alanyaspor oyuna hükmetti. Sonra kontrolü ele aldık. Golden sonra oyun bize döndü. Pozisyon olarak bizim adımıza zengin bir maçtı. Sezonu böyle bitirmek istemezdik." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ