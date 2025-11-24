Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

Yıl



Takım



Ülke



1961



Dinamo Moskova



SSCB



1962



Bruvestnik Odesa



SSCB



1963



Dinamo Moskova



SSCB



1964



Levski-Spartak Sofya



Bulgaristan



1965



Dinamo Moskova



SSCB



1966



CSKA Moskova



SSCB



1967



CSKA Moskova



SSCB



1968



Dinamo Moskova



SSCB



1969



Dinamo Moskova



SSCB



1970



Dinamo Moskova



SSCB



1971



Dinamo Moskova



SSCB



1972



Dinamo Moskova



SSCB



1973



Nim-Se Budapeşte



Macaristan



1974



Dinamo Moskova



SSCB



1975



Dinamo Moskova



SSCB



1976



Ruda Hvezda Prag



Çekoslovakya



1977



Dinamo Moskova



SSCB



1978



Traktör Schwerin



Doğu Almanya



1979



CSKA Sofya



Bulgaristan



1980



Ruda Hvezda Prag



Çekoslovakya



1981



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1982



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1983



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1984



CSKA Sofya



Bulgaristan



1985



ADK Almatı



SSCB



1986



CSKA Moskova



SSCB



1987



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1988



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1989



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1990



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1991



Mladost Zagreb



Yugoslavya



1992



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1993



Parmalat Matera



İtalya



1994



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1995



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1996



Parmalat Matera



İtalya



1997



Foppapedretti Bergamo



İtalya



1998



OK Dubrovnik



Hırvatistan



1999



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2000



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2001



Volley Modena



İtalya



2002



RC Cannes



Fransa



2003



RC Cannes



Fransa



2004



Tenerife Marichal



İspanya



2005



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2006



Sirio Colussi Perugia



İtalya



2007



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2008



Colussi Perugia



İtalya



2009



Volley Bergamo



İtalya



2010



Volley Bergamo



İtalya



2011



VakıfBank Güneş Sigorta TT



TÜRKİYE



2012



Fenerbahçe Universal



TÜRKİYE



2013



VakıfBank



TÜRKİYE



2014



Dinamo Kazan



Rusya



2015



Eczacıbaşı VitrA



TÜRKİYE



2016



Pomi Casalmaggiore



İtalya



2017



VakıfBank



TÜRKİYE



2018



VakıfBank



TÜRKİYE



2019



Igor Gorgonzola



İtalya



2020



-



-



2021



Imoco Volley



İtalya



2022 VakıfBank TÜRKİYE 2023 VakıfBank TÜRKİYE 2024 Imoco Volley İtalya 2025 Imoco Volley İtalya

Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 66. sezonunda 4 Türk takımı grup maçlarında yer alacak.CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun heyecanı yarın başlayacak .Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 66. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Zeren Spor temsil edecek.Fenerbahçe Medicana ve Zeren Spor ilk maçlarını yarın, Eczacıbaşı Dynavit 26 Kasım Çarşamba, VakıfBank ise 27 Kasım Perşembe günü oynayacak.CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, grup aşamasında ilk kez 4 takımla temsil edilecek.Daha önce ligde şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank sezona yine Avrupa şampiyonluğu parolasıyla başlayacak. Organizasyonun isim sponsoru olan Ankara temsilcisi Zeren Spor ise "wild card" alarak ligde katılım hakkı elde etti. Başkent ekibi ilk kez bu seviyede mücadele verecek.Ligde VakıfBank A Grubu'nda CS Volei Alba (Romanya), Savino Del Bene (İtalya) ve Volero (Fransa), Fenerbahçe Medicana B Grubu'nda Igor Gorgonzola (İtalya), PGE Budowlani (Polonya) ve Benfica (Portekiz), Eczacıbaşı Dynavit C Grubu'nda Numia Vero Volley (İtalya), OK Zeleznicar (Sırbistan) ve Olympiacos (Yunanistan), Zeren Spor ise D Grubu'nda Imoco Volley (İtalya), Dresdner (Almanya) ve LKS Commercecon (Polonya) ile karşılaşacak.Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek.Grup maçları 4 Şubat 2026'da tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için 6'lı play-off oynayacak. Gruplardaki diğer üçüncü takımlar ise CEV Kupası'nda yoluna devam edecek.Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off maçını kazanan 3 takım da çeyrek finalist olacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 15 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021, 2024 ve 2025'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 65 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 19 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle: