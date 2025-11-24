24 Kasım
Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

2025-2026 CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Zeren Spor ile ilk kez 4 takımla temsil edilecek.

calendar 24 Kasım 2025 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 66. sezonunda 4 Türk takımı grup maçlarında yer alacak.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun heyecanı yarın başlayacak .

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 66. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Zeren Spor temsil edecek.


Fenerbahçe Medicana ve Zeren Spor ilk maçlarını yarın, Eczacıbaşı Dynavit 26 Kasım Çarşamba, VakıfBank ise 27 Kasım Perşembe günü oynayacak.

- İlk kez 4 Türk takımı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, grup aşamasında ilk kez 4 takımla temsil edilecek.

Daha önce ligde şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank sezona yine Avrupa şampiyonluğu parolasıyla başlayacak. Organizasyonun isim sponsoru olan Ankara temsilcisi Zeren Spor ise "wild card" alarak ligde katılım hakkı elde etti. Başkent ekibi ilk kez bu seviyede mücadele verecek.

Ligde VakıfBank A Grubu'nda CS Volei Alba (Romanya), Savino Del Bene (İtalya) ve Volero (Fransa), Fenerbahçe Medicana B Grubu'nda Igor Gorgonzola (İtalya), PGE Budowlani (Polonya) ve Benfica (Portekiz), Eczacıbaşı Dynavit C Grubu'nda Numia Vero Volley (İtalya), OK Zeleznicar (Sırbistan) ve Olympiacos (Yunanistan), Zeren Spor ise D Grubu'nda Imoco Volley (İtalya), Dresdner (Almanya) ve LKS Commercecon (Polonya) ile karşılaşacak.

- Format

Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek.

Grup maçları 4 Şubat 2026'da tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için 6'lı play-off oynayacak. Gruplardaki diğer üçüncü takımlar ise CEV Kupası'nda yoluna devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off maçını kazanan 3 takım da çeyrek finalist olacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

- Türk takımları, son 15 sezonda 8 şampiyonluk yaşadı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 15 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021, 2024 ve 2025'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

- 65 sezonda 26 takım şampiyon oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 65 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.

Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 19 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.

- Şampiyonlar

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl

 Takım

           Ülke
1961

 Dinamo Moskova

           SSCB
1962

 Bruvestnik Odesa

           SSCB
1963

 Dinamo Moskova

           SSCB
1964

 Levski-Spartak Sofya

           Bulgaristan
1965

 Dinamo Moskova

           SSCB
1966

 CSKA Moskova

           SSCB
1967

 CSKA Moskova

           SSCB
1968

 Dinamo Moskova

           SSCB
1969

 Dinamo Moskova

           SSCB
1970

 Dinamo Moskova

           SSCB
1971

 Dinamo Moskova

           SSCB
1972

 Dinamo Moskova

           SSCB
1973

 Nim-Se Budapeşte

           Macaristan
1974

 Dinamo Moskova

           SSCB
1975

 Dinamo Moskova

           SSCB
1976

 Ruda Hvezda Prag

           Çekoslovakya
1977

 Dinamo Moskova

           SSCB
1978

 Traktör Schwerin

           Doğu Almanya
1979

 CSKA Sofya

           Bulgaristan
1980

 Ruda Hvezda Prag

           Çekoslovakya
1981

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1982

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1983

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1984

 CSKA Sofya

           Bulgaristan
1985

 ADK Almatı

           SSCB
1986

 CSKA Moskova

           SSCB
1987

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1988

 Olimpia Teodora Ravenna

           İtalya
1989

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1990

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1991

 Mladost Zagreb

           Yugoslavya
1992

 Olimpia Teodora Ravenna

           İtalya
1993

 Parmalat Matera

           İtalya
1994

 Uralochka Ekaterinburg

           Rusya
1995

 Uralochka Ekaterinburg

           Rusya
1996

 Parmalat Matera

           İtalya
1997

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
1998

 OK Dubrovnik

           Hırvatistan
1999

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2000

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2001

 Volley Modena

           İtalya
2002

 RC Cannes

           Fransa
2003

 RC Cannes

           Fransa
2004

 Tenerife Marichal

           İspanya
2005

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2006

 Sirio Colussi Perugia

           İtalya
2007

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2008

 Colussi Perugia

           İtalya
2009

 Volley Bergamo

           İtalya
2010

 Volley Bergamo

           İtalya
2011

 VakıfBank Güneş Sigorta TT

           TÜRKİYE
2012

 Fenerbahçe Universal

           TÜRKİYE
2013

 VakıfBank

           TÜRKİYE
2014

 Dinamo Kazan

           Rusya
2015

 Eczacıbaşı VitrA

           TÜRKİYE
2016

 Pomi Casalmaggiore

           İtalya
2017

 VakıfBank

           TÜRKİYE
2018

 VakıfBank

           TÜRKİYE
2019

 Igor Gorgonzola

           İtalya
2020

 -

           -
2021

 Imoco Volley

           İtalya
2022 VakıfBank           TÜRKİYE
2023 VakıfBank           TÜRKİYE
2024 Imoco Volley           İtalya
2025 Imoco Volley           İtalya
