DJANINY VE ABDÜLKADİR ALTERNATİFİ

HANGİ OYUNCUYU KULLANACAK?

Trabzonspor, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maça odaklandı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kolunda kırık oluşan ve ilk devreyi kapatan Edin Visca'nın yokluğu sonrasında planı yaptı.Kısa ve uzun vadeli planlar yapan deneyimli teknik direktör ilk olarak Kopenhag ile oynanacak maçları düşünüyor. Abdullah Avcı iki alternatif üzerinde duruyor: Djaniny Semedo ve Abdülkadir Ömür.Bordo-mavili takımın teknik direktörü, rakip savunmanın üzerinde hava hakimiyeti kurmak isterse Djaniny'yi kullanacak. Çabukluk ararsa Abdülkadir üzerinden yürüyecek. Avcı ilk aşamada Evrard Koaussi'yi 'yedek kuvvet' olarak düşünüyor. İlerleyen dönemde yeni transferlerden Montasser Lahtimi de bu bölge için bir alternatif olarak rotasyona girecek.