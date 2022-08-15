Visca'nın yokluğunda oynayacak isim belli oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın yokluğunda oynatacağı isimleri belirledi. İşte Avcı'nın Kopenhag öncesi planı...

Haber; Sabah
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Visca'nın yokluğunda oynayacak isim belli oldu
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15 Ağustos 2022 10:18
Trabzonspor, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maça odaklandı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kolunda kırık oluşan ve ilk devreyi kapatan Edin Visca'nın yokluğu sonrasında planı yaptı.

DJANINY VE ABDÜLKADİR ALTERNATİFİ

Kısa ve uzun vadeli planlar yapan deneyimli teknik direktör ilk olarak Kopenhag ile oynanacak maçları düşünüyor. Abdullah Avcı iki alternatif üzerinde duruyor: Djaniny Semedo ve Abdülkadir Ömür.

HANGİ OYUNCUYU KULLANACAK?

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, rakip savunmanın üzerinde hava hakimiyeti kurmak isterse Djaniny'yi kullanacak. Çabukluk ararsa Abdülkadir üzerinden yürüyecek. Avcı ilk aşamada Evrard Koaussi'yi 'yedek kuvvet' olarak düşünüyor. İlerleyen dönemde yeni transferlerden Montasser Lahtimi de bu bölge için bir alternatif olarak rotasyona girecek.





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