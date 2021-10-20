Vinicius Jr: "Mükemmel bir futbolcu olmak için zamanım var"

Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior, mükemmel bir futbolcu olmak için önünde çok fazla zaman olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vinicius Jr: 'Mükemmel bir futbolcu olmak için zamanım var'
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20 Ekim 2021 17:31
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynadığı ve 5-0 kazandığı maçta 2 gol, bir asistle yıldızlaşan Vinicius Junior, açıklamalarda bulundu.

Baskı altında oynamanın kendisi için zor olmadığını söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Ben baskı altında oynamayı seviyorum, bu benim için önemli bir şey değil. Teknik direktörün bana inanması ve beni desteklemesi önemli" dedi.

Sadece 21 yaşında olduğunu belirten Vinicius, "Mükemmel bir futbolcu olmak için önümde çok fazla zamanım var. Bunun için çok fazla çalışıyorum. Bir şey hemen olmasa da, zamanla gerçekleştir" şeklinde konuştu.

Bu sezon 7 gol attığını söyleyen ve bunun için kendisi için önemli olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Gol atmak için her zaman çalım denerim ve genelde başarılı olurum ancak büyük maçlarda bunu yapmak zor" ifadelerini kullandı.


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