Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel madde!

A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz ile vedalaşılmış ve yerine Vincenzo Montella getirilmişti. TFF yönetiminin, Vincenzo Montella'nın mukavelesine özel bir madde koyduğu iddia edildi.



A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Vincenzo Montella'ya emanet edilirken, İtalyan teknik adam için çarşamba günü imza töreni düzenlenecek.



TFF'DEN VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE



Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan'ın haberinde; İtalyan teknik adamın görev yerinin Türkiye olduğu ve hocanın yurt dışına çıkışlarının izne tabi olduğu belirtildi.



MONTELLA İSTANBUL'DA EV ARAYIŞLARINA BAŞLADI



TFF yönetiminin, Vincenzo Montella'nın sürekli Türkiye'de kalmasını özellikle istediği ve 49 yaşındaki antrenörün İstanbul'dan ev arayışlarına derhal başladığı haber detayında yer aldı.



Son olarak Adana Demirspor'da görev alan Vincenzo Montella, Mavi Şimşekler ile 76 maçta 38 galibiyet, 21 yenilgi ve 17 beraberlik elde etmişti. İtalyan hoca, Adana temsilcisinde maç başına 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.



