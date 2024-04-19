Vincenzo Montella için Napoli iddiası!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, İtalyan teknik adamı listesine ekledi.



NAPOLI'DE GÖRÜŞME



Haberde Napoli Başkanı De Laurentiis ile Montella'nın Roma'da tesadüfen karşılaştıkları ve kısa süre sohbet ettikleri belirtildi. İtalyan ekibinin başkanının, Montella'nın milli takımdaki başarılarını övdüğü ve takdir ettiği yazıldı.



ADI LİSTEYE YAZILDI



Bu gelişmelerin ardından Napoli'nin Montella'yı teknik adam listesine yazdığı ifade edildi.



De Laurentiis'in daha önce başarılı hocayı Napoli'nin başına getirmek istediği ancak İtalyan çalıştırıcı tarafından bu teklifin kabul edilmediği öne sürüldü.



TÜRKİYE RAKAMLARI



21 Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen 49 yaşındaki çalıştırıcı, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.





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