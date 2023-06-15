Umut Nayir'den transfer cevabı: 'Konuşamam'

Umut Nayir, Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Umut Nayir yaptığı açıklamada,dedi.Transfer ile ilgili de konuşan Umut,ifadelerini kullandı.Umut Nayir ayrıca," açıklamasını yaptı.