Ümraniyespor'dan hakem tepkisi: ''Tiyatro''

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de oynadığı Tuzlaspor maçının 89. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili karşılaşmanın hakemi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Ümraniyespor'dan hakem tepkisi: ''Tiyatro''
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06 Kasım 2023 23:32
Son güncelleme 07 Kasım 2023 00:04
Trendyol 1. Lig'in 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Ümraniyesporlu futbolcuların penaltı beklentisi çok tartışıldı. 

Karşılaşmanın 89. dakikasında sağ kanattan atak geliştiren Ümraniyespor'da Viktor Klonaridis'in ceza sahası içindeki arkadaşına attığı pasta, top Tuzlasporlu oyuncudan sekti.

Ümraniyesporlu oyuncuların penaltı beklentisine karşın karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu devam ettirdi. 



MAÇ SONU ÜMRANİYESPOR'DAN TEPKİ! 

Karşılaşmanın sonunda Ümraniyespor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. 

İşte o paylaşımlar; 

''Gözleri görmeyen (!), kulakları duymayan (!) ve sessiz kalanlara inat'' 


Ümraniyespor'un ikinci paylaşımı;

''REŞAT ONUR COŞKUNSES'İN KURGULADIĞI, ERKAN ÖZDAMAR'IN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI TİYATROYU İZLİYORSUNUZ. İYİ SEYİRLER''

Öte yandan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ümraniyespor'un golünü 14. dakikada Dimitri Cavare attı. Tuzlaspor'n golü 20. dakikada William Togui'den geldi.





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