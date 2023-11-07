Ümraniyespor'dan hakem tepkisi: ''Tiyatro''

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 89. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Ümraniyesporlu futbolcuların penaltı beklentisi çok tartışıldı.Karşılaşmanın 89. dakikasında sağ kanattan atak geliştiren Ümraniyespor'da Viktor Klonaridis'in ceza sahası içindeki arkadaşına attığı pasta, top Tuzlasporlu oyuncudan sekti.Ümraniyesporlu oyuncuların penaltı beklentisine karşın karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu devam ettirdi.Karşılaşmanın sonunda Ümraniyespor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.İşte o paylaşımlar;Ümraniyespor'un ikinci paylaşımı;Öte yandan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ümraniyespor'un golünü 14. dakikada Dimitri Cavare attı. Tuzlaspor'n golü 20. dakikada William Togui'den geldi.