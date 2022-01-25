'Uğurcan Çakır dünyanın en iyilerinden'

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray deplasmanındaki galibiyette performansıyla başrol oynadı. Uğurcan Çakır'ın performansını Sabah Gazetesi spor yazarları değerlendirdi.



"DÜNYANIN EN İYİ 5 KALECİSİNDEN"



AHMET ÇAKAR: Uğurcan sadece Türk futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri değil belki de dünyanın en iyi 5 kalecisinden biri. Hani derler ya klasik bir söylemdir, atanın da tutanın da iyi olacak diye… Trabzonspor bence tutanıyla şampiyonluğa yürüyor.



LEVENT TÜZEMEN: Atanla tutanın iyi olmazsa şampiyon olamazsın. Trabzonspor'un mucize galibiyetinde başrolü Uğurcan Çakır'a yazarım. Avrupa kulüplerinin radarındaki Uğurcan, 3 tane muhteşem kurtarış yaparak Trabzonspor'u bir kaptan olarak resmen sırtladı. Uğurcan'ın bu formu, Milli Takım'a da olumlu yansıyacaktır.



"MÜKEMMEL KURTARIŞLAR"



ÖMER ÜRÜNDÜL: Şampiyonluğa giden takımların büyük çoğunluğunda kaleci katkıları vardır. Bazı yorumlar yapılıyor, 'Trabzonspor bu kadar övülürken nasıl oluyor da Uğurcan hep kurtarışlarıyla gündeme geliyor' diye… Bu konuda bir örnek vereyim; Galatasaray'ın daha önceki lig şampiyonluklarında da en çok gündeme Muslera gelmiyor muydu?



GÜRCAN BİLGİÇ: Büyük oyuncu olmak başka, büyük kaptan olmak daha başka. Uğurcan ikisini de başarıyor. Maç sayılarına baktığımız zaman takımını ayakta tutuyor ve maçta kalmasını sağlıyor. Sezon başındaki transfer beklentileri nedeniyle ciddi bir düşüş yaşadı. Çabuk toparladı ve kendini yeniden takımına verdi. Sadece Trabzonspor değil, Cebelitarık maçında yaptığı bir kurtarış var. Şut direkten döndü. Eğer o parmak ucu olmasaydı, A Milli Takım'ın play-off'larda olması da mümkün değildi. Ağaoğlu- Avcı ikilisi müthiş bir takım kurdular ve yıldızlarından maksimumu alıyorlar. Bravo…





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