Uğurcan Çakır'dan kupa mesajı

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Hatayspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'dan kupa mesajı
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06 Mayıs 2022 23:41
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, 1-1 sona eren Hatayspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Başarılı eldiven paylaşımında, "Öncelikle sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor'a teşekkür ederim. Futbola değer katan bu tarz yaklaşımların artarak devam etmesi en büyük temennim. Bizleri her deplasmanımızda evimizde hissettiren taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var ve #10unPeşindeyiz" ifadelerini kullandı.

İşte Uğurcan Çakır'ın paylaşımı:




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