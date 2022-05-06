Uğurcan Çakır'dan kupa mesajı

İşte Uğurcan Çakır'ın paylaşımı:







Sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor'a teşekkür ederim. Bizleri her deplasmanımızda evimizde hissettiren taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var ve #10unPeşindeyiz ❤️💙 pic.twitter.com/NIqIflkjbj



— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) May 6, 2022