Ufuk Kahraman: "Alınan her puan çok değerli"

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Geosis Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ufuk Kahraman: 'Alınan her puan çok değerli'
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09 Şubat 2025 17:16
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Geosis Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, alınan her puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Keçiörengücü'nün koşu ve savunmayı en iyi yapan takımlar arasında olduğunu, buna göre hazırlanarak sahaya çıktıklarını kaydetti.

Maçın ilk 45 dakikasında hiç pozisyon üretemediklerine dikkati çeken Kahraman, "Alanları çok iyi kapattılar. Pas trafiğini oturtamadık. Ön alan baskısını ilk 45 dakikada yapamadık. Bu da rakibin ilk 45 dakikada üstün olmasına neden oldu." diye konuştu.

Kahraman, oyuncuları ikinci yarıda daha tempolu oynamaları yönünde uyardığını belirterek "Rakibin 10 kişi kalması avantaj sağladı. Rakip de buna rağmen birinci bölgeyi çok iyi savundu. Pas trafiğinin hızını artırmaya çalıştık. Kenardan getirdiğimiz koşularla golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Kazanmaları gereken maçı beraberlikle bitirdiklerini dile getiren Kahraman, "Bu ligde alınan her puan çok değerli. Kaybettiğimiz iki puanı deplasman maçında telafi etmek istiyoruz." dedi.

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