UEFA, dev finaller için stadyum adaylarını açıkladı: Türkiye'den 2 aday!

UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyeceklerini duyurdu.- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes- İtalya: Juventus Stadyumu- Romanya: National Arena- Sırbistsan: Belgrad Stadyumu- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes- Italya: Turin, Juventus Stadium- Romanya: Bucharest, National Arena- Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu- Fransa: Parc Olympique Lyonnais- İspanya: San Mames Stadyumu- İsviçre:St. Jakob Park- Fransa: Parc Olympique Lyonnais- İrlanda: Dublin Arena- İsviçre: St. Jakob-Park- Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu- Almanya: Allianz Arena- İngiltere: Wembley- İspanya: BCamp Nou- Fransa: Stade Pierre-Mauroy- Macaristan: Puskás Aréna- İtalya: Juventus Stadyumu- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu- Polonya: Arena Gdańsk- Finland: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium- Fransa: Stade Pierre-Mauroy- Macaristan: Puskás Aréna- İtalya: Juventus Stadyumu- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu- Polonya: Arena GdańskTFF'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.UEFA, resmî internet sitesinden yayınladığı açıklamada 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmak üzere 15 üye federasyondan niyet beyanı aldığını duyurdu.Organizasyonların ev sahipliğine aday olacak tüm federasyonların nihai tekliflerini başvuru dosyalarıyla birlikte 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA'ya resmî olarak iletmeleri bekleniyor. UEFA İcra Komitesi, söz konusu 8 finalin ev sahibi federasyonlarını 2026'nın Eylül ayında açıklayacak. Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan stadyumların seçim süreci 11 Temmuz 2025 tarihinde başlatılmış; federasyonların ilgilerini bildirmeleri için son tarih ise 22 Ekim 2025 olarak belirlenmişti."