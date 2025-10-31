UEFA, dev finaller için stadyum adaylarını açıkladı: Türkiye'den 2 aday!

UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.
UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyeceklerini duyurdu.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYI: ANKARA
2028
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Romanya: National Arena
- Sırbistsan: Belgrad Stadyumu
2029
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
- Italya: Turin, Juventus Stadium
- Romanya: Bucharest, National Arena
- Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EV SAHİBİ ADAYI: GALATASARAY
2028
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais
- İspanya: San Mames Stadyumu
- İsviçre:St. Jakob Park
- Türkiye: Ali Sami Yen Stadyumu
2029
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais
- İrlanda: Dublin Arena
- İsviçre: St. Jakob-Park
- Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahibi adayları
2028
- Almanya: Allianz Arena
2029
- İngiltere: Wembley
- İspanya: BCamp Nou
UEFA Konferans Ligi finali ev sahibi adayları
2028
- Fransa: Stade Pierre-Mauroy
- Macaristan: Puskás Aréna
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
- Polonya: Arena Gdańsk
2029
- Finland: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium
- Fransa: Stade Pierre-Mauroy
- Macaristan: Puskás Aréna
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
- Polonya: Arena Gdańsk
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
UEFA, resmî internet sitesinden yayınladığı açıklamada 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmak üzere 15 üye federasyondan niyet beyanı aldığını duyurdu.
Niyet beyanı gönderen üye federasyonlar arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali için aday olacak. Adaylık başvurularımızın UEFA İcra Komitesi tarafından değerlendirilip kabul edilmesi halinde ülkemiz, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda ev sahipliği yapmaya hak kazanacak.
Organizasyonların ev sahipliğine aday olacak tüm federasyonların nihai tekliflerini başvuru dosyalarıyla birlikte 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA'ya resmî olarak iletmeleri bekleniyor. UEFA İcra Komitesi, söz konusu 8 finalin ev sahibi federasyonlarını 2026'nın Eylül ayında açıklayacak. Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan stadyumların seçim süreci 11 Temmuz 2025 tarihinde başlatılmış; federasyonların ilgilerini bildirmeleri için son tarih ise 22 Ekim 2025 olarak belirlenmişti."
