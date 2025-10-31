31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-055'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-157'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

UEFA, dev finaller için stadyum adaylarını açıkladı: Türkiye'den 2 aday!

UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı. TFF'den de konuyla ilgili açıklama geldi. TFF'nin açıklamasında, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali için aday olunduğu belirtildi.

calendar 31 Ekim 2025 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 19:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA, dev finaller için stadyum adaylarını açıkladı: Türkiye'den 2 aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.

UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyeceklerini duyurdu.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYI: ANKARA

2028

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes

- İtalya: Juventus Stadyumu

- Romanya: National Arena

- Sırbistsan: Belgrad Stadyumu

2029

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes

- Italya: Turin, Juventus Stadium

- Romanya: Bucharest, National Arena

- Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu 



UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EV SAHİBİ ADAYI: GALATASARAY

2028

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais

- İspanya: San Mames Stadyumu

- İsviçre:St. Jakob Park

- Türkiye: Ali Sami Yen Stadyumu

2029

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais

- İrlanda: Dublin Arena

- İsviçre: St. Jakob-Park

- Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahibi adayları

2028

- Almanya: Allianz Arena

2029

- İngiltere: Wembley

- İspanya: BCamp Nou

UEFA Konferans Ligi finali ev sahibi adayları

2028

- Fransa: Stade Pierre-Mauroy

- Macaristan: Puskás Aréna

- İtalya: Juventus Stadyumu

- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu

- Polonya: Arena Gdańsk

2029

- Finland: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium

- Fransa: Stade Pierre-Mauroy

- Macaristan: Puskás Aréna

- İtalya: Juventus Stadyumu

- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu

- Polonya: Arena Gdańsk

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

UEFA, resmî internet sitesinden yayınladığı açıklamada 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmak üzere 15 üye federasyondan niyet beyanı aldığını duyurdu.

Niyet beyanı gönderen üye federasyonlar arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali için aday olacak. Adaylık başvurularımızın UEFA İcra Komitesi tarafından değerlendirilip kabul edilmesi halinde ülkemiz, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda ev sahipliği yapmaya hak kazanacak.

Organizasyonların ev sahipliğine aday olacak tüm federasyonların nihai tekliflerini başvuru dosyalarıyla birlikte 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA'ya resmî olarak iletmeleri bekleniyor. UEFA İcra Komitesi, söz konusu 8 finalin ev sahibi federasyonlarını 2026'nın Eylül ayında açıklayacak. Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan stadyumların seçim süreci 11 Temmuz 2025 tarihinde başlatılmış; federasyonların ilgilerini bildirmeleri için son tarih ise 22 Ekim 2025 olarak belirlenmişti."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.