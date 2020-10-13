Tuttur.com ile maç önü: Şili - Kolombiya

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet için sahada olacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 3 maç 0-0 bitti.
- Kolombiya'nın son 4 maçında KG YOK oluyor.
- Kolombiya'nın Şili'ye karşı oynadığı son 5 maçta galibiyeti yok.
- Şili evinde Kolombiya'ya karşı oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet aldı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Şili: Yok
Kolombiya: Santiago Arias
MUHTEMEL 11'LER
Şili: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Enzo Roco, Alfonso Parot; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Víctor Dávila; Eduardo Vargas, Alexis Sanchez
Kolombiya: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Juan Cuadrado, Jefferson Lerma, Steven Alzate; James Rodriguez, Duvan Zapata, Luis Muriel
Tuttur.com'da Şili - Kolombiya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 3 maç 0-0 bitti.
- Kolombiya'nın son 4 maçında KG YOK oluyor.
- Kolombiya'nın Şili'ye karşı oynadığı son 5 maçta galibiyeti yok.
- Şili evinde Kolombiya'ya karşı oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet aldı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Şili: Yok
Kolombiya: Santiago Arias
MUHTEMEL 11'LER
Şili: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Enzo Roco, Alfonso Parot; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Víctor Dávila; Eduardo Vargas, Alexis Sanchez
Kolombiya: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Juan Cuadrado, Jefferson Lerma, Steven Alzate; James Rodriguez, Duvan Zapata, Luis Muriel