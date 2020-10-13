Tuttur.com ile maç önü: Şili - Kolombiya

Şili ile Kolombiya Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Şili - Kolombiya
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13 Ekim 2020 08:52
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet için sahada olacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- İki takımın karşı karşıya geldiği son 3 maç 0-0 bitti.

- Kolombiya'nın son 4 maçında KG YOK oluyor.

- Kolombiya'nın Şili'ye karşı oynadığı son 5 maçta galibiyeti yok.

- Şili evinde Kolombiya'ya karşı oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet aldı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Şili: Yok

Kolombiya: Santiago Arias

MUHTEMEL 11'LER

Şili: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Enzo Roco, Alfonso Parot; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Víctor Dávila; Eduardo Vargas, Alexis Sanchez

Kolombiya: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Juan Cuadrado, Jefferson Lerma, Steven Alzate; James Rodriguez, Duvan Zapata, Luis Muriel



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