Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Lazio, ligde, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'ya konuk oldu.
SIMEONE'DEN 4 GOL!
İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan mücadeleyi Hellas Verona 4-1'lik skorla kazanmayı başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren gollerin hepsini Giovanni Simeone kaydetti.
Karşılaşmanın 30, 36, 62 ve uzatma dakikalarında sahneye çıkan Arjantinli futbolcu Lazio'yu tek başına yıktı. Lazio'nun tek golü ise 46. dakikada Ciro Immobile'den geldi.
Bu sonucun ardından Hellas Verona, puanını 11'e yükseltti. Lazio ise 14 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Verona, Udinese ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lazio ise kendi sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.
SIMEONE'DEN 4 GOL!
İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan mücadeleyi Hellas Verona 4-1'lik skorla kazanmayı başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren gollerin hepsini Giovanni Simeone kaydetti.
Karşılaşmanın 30, 36, 62 ve uzatma dakikalarında sahneye çıkan Arjantinli futbolcu Lazio'yu tek başına yıktı. Lazio'nun tek golü ise 46. dakikada Ciro Immobile'den geldi.
Bu sonucun ardından Hellas Verona, puanını 11'e yükseltti. Lazio ise 14 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Verona, Udinese ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lazio ise kendi sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.