'ınrakiplerinden, ligde, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü'un çalıştırdığı'ya konuk oldu.İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan mücadeleyi Hellas Verona 4-1'lik skorla kazanmayı başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren gollerin hepsinikaydetti.Karşılaşmanın 30, 36, 62 ve uzatma dakikalarında sahneye çıkan Arjantinli futbolcu'yu tek başına yıktı.'nun tek golü ise 46. dakikada'den geldi.Bu sonucun ardından Hellas Verona, puanını 11'e yükseltti. Lazio ise 14 puanda kaldı.Ligin 10. haftasında Verona, Udinese ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lazio ise kendi sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.