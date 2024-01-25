Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Rizespor deplasmanına konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Rizespor oldu.
Ev sahibi Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı.
Rizespor'un 45. dakikada Emirhan Topçu ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, 23. dakikada sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Hüseyin Türkmen yerine Mehmet Can Aydın oyuna dahil oldu.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor, 37 puanda kaldı. Rizespor, 35 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligde bir sonraki haftada sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rizespor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Fountas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
19. dakikada Benhur Keser'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda, top üsten auta çıktı.
25. dakikada Varesanovic'in ara pasında hareketlenen Zeqiri, ceza sahası içerisine girdikten sonra, karşı karşıya şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Pozisyonu takip eden Benhur Keser'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, bu kez meşin yuvarlağı yumrukları çelmeyi başardı.
41. dakikada Shelvy'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasında, sol çaprazda Zeqiri'nin kontrol edip yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Shelvy'nin ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun penaltı noktasına pas attı. Olawoyin'in bekletmeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak çelmeyi başardı.
52. dakikada soldan hızla ilerleyen Visca'nın ceza yayı üzerine pasında, Fountas'ın savunmadan sıyrılıp sağ ayak içi plase vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.
63. dakikada Olawoyin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktasında kafa top az farkla üsten dışarı çıktı.
78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaich'in sol taraftan sağ kanada paralel uzun pasında Varesanovic, topu kontrol etti. Varesanovic ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Mücadele, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+3 Halil İbrahim Pehlivan), Benhur Keser (Dk.85 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk.72 Minchev), Gaich
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk.23 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic (Dk.81 Fernandes), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan
Gol: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Dk.32 Benkovic (Trabzonspor), Dk.66 Varesanovic, Dk.66 Eray Korkmaz (Yedek Kulübesinden), Dk.88 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)
Ev sahibi Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı.
Rizespor'un 45. dakikada Emirhan Topçu ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, 23. dakikada sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Hüseyin Türkmen yerine Mehmet Can Aydın oyuna dahil oldu.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor, 37 puanda kaldı. Rizespor, 35 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligde bir sonraki haftada sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rizespor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Fountas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
19. dakikada Benhur Keser'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda, top üsten auta çıktı.
25. dakikada Varesanovic'in ara pasında hareketlenen Zeqiri, ceza sahası içerisine girdikten sonra, karşı karşıya şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Pozisyonu takip eden Benhur Keser'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, bu kez meşin yuvarlağı yumrukları çelmeyi başardı.
41. dakikada Shelvy'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasında, sol çaprazda Zeqiri'nin kontrol edip yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Shelvy'nin ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun penaltı noktasına pas attı. Olawoyin'in bekletmeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak çelmeyi başardı.
52. dakikada soldan hızla ilerleyen Visca'nın ceza yayı üzerine pasında, Fountas'ın savunmadan sıyrılıp sağ ayak içi plase vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.
63. dakikada Olawoyin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktasında kafa top az farkla üsten dışarı çıktı.
78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaich'in sol taraftan sağ kanada paralel uzun pasında Varesanovic, topu kontrol etti. Varesanovic ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Mücadele, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+3 Halil İbrahim Pehlivan), Benhur Keser (Dk.85 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk.72 Minchev), Gaich
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk.23 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic (Dk.81 Fernandes), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan
Gol: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Dk.32 Benkovic (Trabzonspor), Dk.66 Varesanovic, Dk.66 Eray Korkmaz (Yedek Kulübesinden), Dk.88 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)