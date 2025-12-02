02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-018'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Trabzonspor'da Onuachu fırtınası!

Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esmeye devam ediyor. Nijeryalı forvet, bu dönem 14 haftada 11 gole imza koydu.

calendar 02 Aralık 2025 11:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onuachu fırtınası!
Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15 gol kaydeden Paul Onuachu, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavililerde ilk 14 haftada 11 kez ağları sarsmayı başardı.

İlk döneminde 0.71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan Nijeryalı futbolcu, bu dönem ise geride kalan haftada 0.78 ortalama ile oynuyor. Paul Onuachu, gol krallığında ise 11 golle zirvede yer alırken ligde önemli isimleri geride bırakmayı başardı. Tecrübeli oyuncuyu 10 golle Başakşehir'den Eldor Shomurodov takip ediyor.

PES ETMEYEN BİR TRABZONSPOR

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor, 14'üncü haftada ise sahasında Konyaspor'u 3-1'le geçti. Bu iki maçın dikkat çeken noktası, Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerin 265 günlük süreçte ilk kez üst üste geriye düştüğü maçları kazanarak 6 puan çıkarması oldu. Trabzonspor, pes etmeyen bu performansıyla zirve yarışındaki iddiasını da sürdürdü.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
