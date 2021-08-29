Süper Lig'de 3. hafta maçında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak, 3'te 3 yaptı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.



Anthony Nwakaeme bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 3 gol atarak bordo-mavililere önemli katkı yaptı.



Trabzonspor, 2004/05'ten bu yana ilk kez bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanmayı başardı.



Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 9 yaptı. Giresunspor henüz puanla tanışamadı.



Süper Lig'de milli aranın ardından Giresunspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



