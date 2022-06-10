Tolunay Kafkas: 'Ülkenin futbola bakışında sorun var'

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Kazakistan ile 0-0 berabere biten maçın ardından konuştu.



"Beceriksizliğimiz var, onu konuşmanın anlamı yok. Maçın normal sonucu 5-0, 6-0" diyen tecrübeli teknik adam, "3. bitirdik, oyunun ilk yarısı daha iyiydik, oyun planına sadık kaldık. Ama ikinci yarı çok baskıya rağmen beklenen sonucu alamadık. Ligin sonu olduğu için çok da oyunculara bir şey söyleyemiyoruz" açıklamasını yaptı.



"Genel olarak bu takımın, bu turnuvayı 3. bitirmesi gerekiyordu, 3. bitirdi." değerlendirmesinde bulunan Kafkas, "Şu an içinde olduğumuz durum birçok faktörden dolayı Belçika ve Danimarka ile yarışacak durumumuz yok. 3. sırada bitirdik, bu bir gerçek. Kabul edilebilir ve olması gereken bir sonuç." dedi.



Tolunay Kafkas, son olarak, "Danimarka maçından sonra yeni bir jenerasyon gelecek ve onlarla devam edeceğiz. Gelene gidene saygı duyuyorum. Geliştirmeye çalışıyorum. Onların hepsi bizim evlatlarımız. Bir hata varsa, bir sorun varsa ülkenin futbola bakışında var. Bu çocukların bir günahı yok. Önce bir şeyler vereceğiz, sonra bir şeyler isteyeceğiz, ben genelden memnunum. Bitirdiğimiz yer 3.'lük, doğrudur, realdir." diye konuştu.





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